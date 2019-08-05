Погода в Приморье на 5 августа 2019 года: небольшой кратковременный дождь

СЕГОДНЯ 02:37 2019-08-05T02:37:30+03:00

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В Приморском крае сегодня, 5 августа, ожидается переменная облачность. В отдельных районах края пройдет небольшой дождь. Ветер, на большей части территории, южный. Температура воздуха 22...33 градуса выше ноля, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

Во Владивостоке утром местами будет стоять туман, на протяжении всего дня ожидается переменная облачность. Юго-восточный ветер не превысит отметку «умеренный» по шкале измерения скорости. Температура воздуха +25…+27 градусов. Преимущественно без осадков.

В Уссурийске переменная облачность. С вероятностью 50% возможен небольшой кратковременный дождь. Умеренный ветер направляется с юга. Температура воздуха 31…33 градуса с отметкой плюс.

В Находке, также как и в соседних городах, переменная облачность. Возможен небольшой кратковременный дождь. Южный ветер по силе умеренный. Температура воздуха в пределах от +28 до +30 градусов.

Максимальная температура воды зарегистрирована сегодня в заливе Посьет – 27 градусов выше ноля, минимальная в бухте Находка – 18 градусов со знаком плюс. В Амурском заливе – 25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU