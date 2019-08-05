2019-08-05T07:23:12+03:00
Общество

Два человека погибли в страшной автокатастрофе в Приморье

Девушка-водитель и еще пара пассажиров госпитализированы с серьезными травмами
Анастасия ДОРОЖНЯК
Поделиться:
В аварии в Приморском крае погибли два человекаВ аварии в Приморском крае погибли два человекаФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Автомобиль с пятью людьми в салоне перевернулся в партизанском районе, трасса Лазо-Заповедное. Два человека погибли на месте, а троих, в том числе и девушку-водителя, госпитализировали с травмами разной степени тяжести, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Водитель автомобиля Тойота Ленд Крузер не справился с управлением, двигаясь со стороны Киевки в село Беневское. Машину занесло и в кювете опрокинуло. ДТП произошло днем на сухом грунтовом покрытии.

За рулем сидела 22-летняя девушка. Обстоятельства аварии выясняют государственные службы, но, о самой автоледи известно, что ранее она уже выплачивала административный штраф за превышение скорости. И это несмотря на то, что водительские права молодая девушка получила недавно – год назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Galaxy Vladivostok Marathon дарит скидки за добрые дела
Женщина-таксист из Уссурийска присвоила себе забытый пассажиром кошелек
Юные тхэквондисты Врангеля показали класс на первенстве АО «Восточный Порт»
Памятник погибшим пехотинцам ТОФ отреставрировали во Владивостоке
Погода в Приморье на 5 августа 2019 года: небольшой кратковременный дождь
Вылетел с дороги и повис на деревьях: ДТП с большегрузом произошло в Приморье
«В вагонах душегубка»: Жителей Приморья возмутили условия в электричках
Часть Владивостока вновь окажется без горячей воды
На Тихой во Владивостоке поменяют схему проезда
Житель Приморья попался со свертком наркотиков
Небольшой дождь, местами ливни: погода в Приморье на 4 августа
Два по парковке: оставленная на оживленной трассе машина стала причиной серьезного ДТП
До приморских пляжей пойдет дополнительный электропоезд