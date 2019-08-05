Два человека погибли в страшной автокатастрофе в Приморье

СЕГОДНЯ 07:09 2019-08-05T07:23:12+03:00

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Автомобиль с пятью людьми в салоне перевернулся в партизанском районе, трасса Лазо-Заповедное. Два человека погибли на месте, а троих, в том числе и девушку-водителя, госпитализировали с травмами разной степени тяжести, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Водитель автомобиля Тойота Ленд Крузер не справился с управлением, двигаясь со стороны Киевки в село Беневское. Машину занесло и в кювете опрокинуло. ДТП произошло днем на сухом грунтовом покрытии.

За рулем сидела 22-летняя девушка. Обстоятельства аварии выясняют государственные службы, но, о самой автоледи известно, что ранее она уже выплачивала административный штраф за превышение скорости. И это несмотря на то, что водительские права молодая девушка получила недавно – год назад.

ИСТОЧНИК KP.RU