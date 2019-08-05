Юные тхэквондисты Врангеля показали класс на первенстве АО «Восточный Порт»
Личное первенство по тхэквондо ВТФ на призы АО «Восточный Порт» прошло в воскресенье, 4 августа, на базе культурно-оздоровительного центра «Шепалово».
На турнир заявились 64 спортсмена, представляющие спортивные клубы Владивостока, Находки и Врангеля. Поединки (керуги) проводились в восьми весовых категориях. Самым юным участником турнира стал пятилетний Артемий Мирошник из Находки, завоевавший бронзовую награду.
Тхэквондисты «Восточника» показали класс. Фото: АО «Восточный Порт»
Хозяева соревнований - команда «Восточник» - в очередной раз подтвердили своё мастерство.
Победителями личного первенства по тхэквондо ВТФ на призы АО «Восточный Порт» стали:
Чертопрудова Мирослава - до 20 кг.
Ли Дмитрий - до 21 кг.
Трофимова Юля - до 24 кг.
Беломестная Диана - до 29 кг.
Кокорин Максим - до 34 кг.
Ковальчук Ольга - до 49 кг.
Альмакеев Илья - до 53 кг.
Нарышкин Никита - до 63 кг.
Юные бойцы из Врангеля завоевали большинство высших наград. Фото: АО «Восточный Порт»
Фонд «Восточный Порт» поддерживает работу команды «Восточник» в рамках одной из 12 программ развития - «Спорт». Цель данной программы – сделать профессиональный и любительский спорт доступным для каждого жителя Врангеля.
ИСТОЧНИК KP.RU