Юные тхэквондисты Врангеля показали класс на первенстве АО «Восточный Порт»

СЕГОДНЯ 09:47 2019-08-05T09:47:15+03:00

В турнире по тхэквондо приняли участие 64 спортсмена. Фото: АО «Восточный Порт»

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Личное первенство по тхэквондо ВТФ на призы АО «Восточный Порт» прошло в воскресенье, 4 августа, на базе культурно-оздоровительного центра «Шепалово».

На турнир заявились 64 спортсмена, представляющие спортивные клубы Владивостока, Находки и Врангеля. Поединки (керуги) проводились в восьми весовых категориях. Самым юным участником турнира стал пятилетний Артемий Мирошник из Находки, завоевавший бронзовую награду.

Тхэквондисты «Восточника» показали класс. Фото: АО «Восточный Порт»

Хозяева соревнований - команда «Восточник» - в очередной раз подтвердили своё мастерство.

Победителями личного первенства по тхэквондо ВТФ на призы АО «Восточный Порт» стали:

Чертопрудова Мирослава - до 20 кг.

Ли Дмитрий - до 21 кг.

Трофимова Юля - до 24 кг.

Беломестная Диана - до 29 кг.

Кокорин Максим - до 34 кг.

Ковальчук Ольга - до 49 кг.

Альмакеев Илья - до 53 кг.

Нарышкин Никита - до 63 кг.

Юные бойцы из Врангеля завоевали большинство высших наград. Фото: АО «Восточный Порт»

Фонд «Восточный Порт» поддерживает работу команды «Восточник» в рамках одной из 12 программ развития - «Спорт». Цель данной программы – сделать профессиональный и любительский спорт доступным для каждого жителя Врангеля.

ИСТОЧНИК KP.RU