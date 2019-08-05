2019-08-05T10:26:49+03:00
Общество

Женщина-таксист из Уссурийска присвоила себе забытый пассажиром кошелек

Теперь ей грозит 5 лет тюрьмы
Анастасия ДОРОЖНЯК
Поделиться:
Женщина-таксист забрала кошелек клиента и потратила все деньгиЖенщина-таксист забрала кошелек клиента и потратила все деньгиФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Водитель такси в городе Уссурийске обнаружила у себя в салоне автомобиля кошелек клиента, но отдавать его не стала. Более того, автомобилистка потратила все найденные деньги. Теперь женщину могут лишить свободы на срок до 5 лет, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Приморская жительница вместе со своими родственниками воспользовалась услугами такси. По приезде клиентка расплатилась с женщиной-водителем за услугу, и случайно оставила в чужом автомобиле кошелек. Когда же она обнаружила пропажу, стала звонить таксисту, с просьбой вернуть ей вещь. Автомобилистка ответила, что ничего у себя в машине не находила, и что, скорее всего, кошелек забрали следующие клиенты, которых она подвозила.

Когда же за дело взялись полицейские, то пропажа была найдена… в вещах женщины-таксиста. Сотрудникам правоохранительных органов водитель призналась, что взяла кошелек и потратила оттуда все деньги.

Пока что подозреваемая находится под подпиской о невыезде. На нее завели уголовное дело по статье «Кража». Санкции предусматривают срок до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Galaxy Vladivostok Marathon дарит скидки за добрые дела
Юные тхэквондисты Врангеля показали класс на первенстве АО «Восточный Порт»
Памятник погибшим пехотинцам ТОФ отреставрировали во Владивостоке
Два человека погибли в страшной автокатастрофе в Приморье
Погода в Приморье на 5 августа 2019 года: небольшой кратковременный дождь
Вылетел с дороги и повис на деревьях: ДТП с большегрузом произошло в Приморье
«В вагонах душегубка»: Жителей Приморья возмутили условия в электричках
Часть Владивостока вновь окажется без горячей воды
На Тихой во Владивостоке поменяют схему проезда
Житель Приморья попался со свертком наркотиков
Небольшой дождь, местами ливни: погода в Приморье на 4 августа
Два по парковке: оставленная на оживленной трассе машина стала причиной серьезного ДТП
До приморских пляжей пойдет дополнительный электропоезд