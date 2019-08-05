Женщина-таксист из Уссурийска присвоила себе забытый пассажиром кошелек

СЕГОДНЯ 10:19 2019-08-05T10:26:49+03:00

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Водитель такси в городе Уссурийске обнаружила у себя в салоне автомобиля кошелек клиента, но отдавать его не стала. Более того, автомобилистка потратила все найденные деньги. Теперь женщину могут лишить свободы на срок до 5 лет, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Приморская жительница вместе со своими родственниками воспользовалась услугами такси. По приезде клиентка расплатилась с женщиной-водителем за услугу, и случайно оставила в чужом автомобиле кошелек. Когда же она обнаружила пропажу, стала звонить таксисту, с просьбой вернуть ей вещь. Автомобилистка ответила, что ничего у себя в машине не находила, и что, скорее всего, кошелек забрали следующие клиенты, которых она подвозила.

Когда же за дело взялись полицейские, то пропажа была найдена… в вещах женщины-таксиста. Сотрудникам правоохранительных органов водитель призналась, что взяла кошелек и потратила оттуда все деньги.

Пока что подозреваемая находится под подпиской о невыезде. На нее завели уголовное дело по статье «Кража». Санкции предусматривают срок до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU