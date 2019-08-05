Galaxy Vladivostok Marathon дарит скидки за добрые дела

СЕГОДНЯ 11:24 2019-08-05T13:00:51+03:00

Galaxy Vladivostok Marathon раздает скидки на участие в обмен на добрые дела. Фото: Galaxy Vladivostok Marathon

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Беговой клуб Run DNS Run совместно с благотворительным фондом «Владмама» и Краевой станцией переливания крови запустили акцию «Марафон добра» с 1 августа по 20 сентября

Делайте добрые дела и получайте скидки при регистрации на Galaxy Vladivostok Marathon 28 сентября. Количество и вариантов добрых дел не ограничено. Сделаем мир добрее вместе!

Что вы можете сделать?

1. Позвонить по телефону Владмама +79147076672 - Ольге Романовой и записаться на любое благотворительное мероприятие фонда “Владмама”: расписание предварительно смотрите на www.galaxymarathon.com.

Вы можете провести мероприятие/мастер-класс/игру для детей из приютов и больниц. А в благодарность оргкомитет Galaxy Vladivostok Marathon дарит 50% скидки на любую из дистанцию забега. Специальный промокод вам сообщит Ольга Романова.

2. Стать донором ГБУЗ Краевой станции переливания крови во Владивостоке, а также в филиалах: в Находке и Уссурийске. Не забудьте уточнить, что сдаёте кровь в рамках акции «Марафон добра», чтобы получить в регистратуре свой промокод. В подарок - 30% скидка при регистрации на любую дистанцию Владивостокского марафона.

Но Для начала нужно пройти тест «Могу ли я стать донором» по ссылке.

Далее, если все успешно, мы Вас ждем по адресу Приморский край, г. Владивосток - ул. Октябрьская, д. 6; г. Уссурийск - ул. Некрасова, д. 119; г. Находка - л. Пирогова, д. 3 с 8.30-12.00ч. с паспортом.

Подробности по телефону: +7 (423) 245-93-77.

Galaxy Vladivostok Marathon пройдет во Владивостоке 28 сентября 2019 года в четвертый раз. Бегуны со всего мира возьмут старт в четырех дистанциях: 5 км/10 км/21,1 км/42,2 км, а также открыты детская и паралимпийская дистанции (1 км).

Маршрут забега традиционно построен по Русскому и Золотому мостам, и центральным улицам. Призовой фонд гонки 1 миллион рублей.

Регистрация уже началась.

ИСТОЧНИК KP.RU