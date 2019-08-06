Стало жарко: администрация Владивостока выделила 140 тысяч рублей на установку 9 кондиционеров

СЕГОДНЯ 03:28 2019-08-06T03:28:41+03:00

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На установку девяти кондиционеров в трех административных зданиях власти Владивостока планируют потратить 140 тысяч рублей. Средства будут взяты из городского бюджета, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Четыре кондиционера хотят установить в здании администрации Владивостока, еще два и три - в зданиях, где располагаются административно-территориальные управления Первореченского и Советского районов соответственно. Сами климатические приборы в наличии имеются. Сумму выделили только на их установку.

Поиск исполнителя продлится до 12 августа. С тем, кто предложит самый бюджетный вариант, администрация заключит контракт, и до 1 октября подрядчик должен будет выполнить всю работу.

ИСТОЧНИК KP.RU