2019-08-06T03:28:41+03:00
Общество

Стало жарко: администрация Владивостока выделила 140 тысяч рублей на установку 9 кондиционеров

Правда, пока контракт разыграют и подрядчик выполнит работу, наступит октябрь
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Администрация Владивостока выделила деньги на установку кондиционеровАдминистрация Владивостока выделила деньги на установку кондиционеровФото: Евгения ГУСЕВА
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На установку девяти кондиционеров в трех административных зданиях власти Владивостока планируют потратить 140 тысяч рублей. Средства будут взяты из городского бюджета, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Четыре кондиционера хотят установить в здании администрации Владивостока, еще два и три - в зданиях, где располагаются административно-территориальные управления Первореченского и Советского районов соответственно. Сами климатические приборы в наличии имеются. Сумму выделили только на их установку.

Поиск исполнителя продлится до 12 августа. С тем, кто предложит самый бюджетный вариант, администрация заключит контракт, и до 1 октября подрядчик должен будет выполнить всю работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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