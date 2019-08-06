Погода в Приморье на 6 августа 2019 года: +34 градуса

СЕГОДНЯ 02:59 2019-08-06T02:59:15+03:00

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Приморскую погоду 6 августа определяет поле повышенного атмосферного давления. В отдельных районах края местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер, на большей части территории, южный. Максимальная температура воздуха +34 градуса, минимальная +25 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, осадков не ожидается. Умеренный ветер дует с юга, вечером ожидается усиление. Температура воздуха 25…27 градусов выше ноля.

В Уссурийске, так же, как и во Владивостоке, переменная облачность, без осадков. Ветер направляется с юга и юга-запада, по шкале измерения скорости в течение дня дойдет до отметки «сильный». Температура воздуха 29…31 градус с отметкой плюс.

В Находке облака затянут небо не полностью – будут прояснения, осадки не выпадут. Южный ветер по силе умеренный. Температура воздуха в пределах от +27 до +29 градусов.

Максимальная температура воды традиционно зарегистрирована сегодня в заливе Посьет – 26 градусов выше ноля, минимальная в бухте Находка – 18 градусов со знаком плюс. В Амурском заливе – 25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU