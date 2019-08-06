Фура раздавила микроавтобус на объездной трассе Владивостока
От Седанки в сторону Снеговой пади собирается огромная пробка [фото, видео]
Микроавтобус буквально раздавило. Фото: паблик dpskontrol-125rus
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Читатели «Комсомольской правды – Владивосток» сообщают об аварии на трассе Седанка – Патрокл недалеко от поворота на Снеговую падь. Там фура раздавила микроавтобус. Со стороны Седанки собирается большая пробка.
На месте работает полиция. О пострадавших пока ничего не известно.
Авария произошла между Седанкой и поворотом на Снеговую падь. Фото: паблик dpskontrol-125rus
Пробка на сервисе Яндекс-карты
Согласно сервису Яндекс-пробки, автомобильный затор начинается практически от развязки на Седанке. Автомобилистам, следующим в город, стоит выбирать другой путь.
Авария на трассе Седанка - Патрокл.
ИСТОЧНИК KP.RU