2019-08-06T08:33:02+03:00
Происшествия

Фура раздавила микроавтобус на объездной трассе Владивостока

От Седанки в сторону Снеговой пади собирается огромная пробка [фото, видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Микроавтобус буквально раздавило. Фото: паблик dpskontrol-125rusМикроавтобус буквально раздавило. Фото: паблик dpskontrol-125rus
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Читатели «Комсомольской правды – Владивосток» сообщают об аварии на трассе Седанка – Патрокл недалеко от поворота на Снеговую падь. Там фура раздавила микроавтобус. Со стороны Седанки собирается большая пробка.

На месте работает полиция. О пострадавших пока ничего не известно.

Авария произошла между Седанкой и поворотом на Снеговую падь. Фото: паблик dpskontrol-125rus

Авария произошла между Седанкой и поворотом на Снеговую падь. Фото: паблик dpskontrol-125rus

Пробка на сервисе Яндекс-карты

Пробка на сервисе Яндекс-карты

Согласно сервису Яндекс-пробки, автомобильный затор начинается практически от развязки на Седанке. Автомобилистам, следующим в город, стоит выбирать другой путь.

Авария на трассе Седанка - Патрокл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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