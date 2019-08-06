Житель Владивостока лишился ноги, катаясь на «банане»

СЕГОДНЯ 09:38 2019-08-06T09:38:11+03:00

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Мужчина упал с «банана» во время купания в Хасанском районе, после чего на него наехал катер с моторным двигателем. Во время столкновения винт от лодки раздробил приморцу ногу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как пишет деловой портал «Золотой мост», житель Владивостока решил с ветерком прокатиться на «банане» в поселке Безверхово. Мужчина оседлал надувную лодку, привязанную к катеру, и поехал. В какой-то момент скоростного движения, «банан» опрокинулся, а пассажир скрылся под водой. Когда мужчина попытался всплыть, на него наехала другая моторная лодка. Винт от двигателя повредил приморцу ногу.

Медицинскую помощь пострадавшему оказали своевременно, но спасти конечность врачам не удалось – слишком сильно была раздроблена кость и повреждены мягкие ткани. Отдых закончился для мужчины инвалидностью.

В следственном комитете Приморского края подтвердили информацию о том, что на владивостокца, во время купания, действительно наехал катер. Но в дежурной версии событий мужчина просто купался в воде без надувных лодок. По факту происшествия следственный комитет проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU