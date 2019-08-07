Погода в Приморье на 7 августа 2019 года: дожди по всему краю

СЕГОДНЯ 02:43 2019-08-07T02:43:38+03:00

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Приморскую погоду 7 августа определяют фронтальные разделы. Во всех районах пройдут дожди от небольших до сильных. На небе переменная облачность, местами гроза. Умеренный ветер дует с юга. Температура воздуха в пределах от +21 до +32 градусов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

Во Владивостоке переменная облачность с небольшими осадками в виде дождя. Утром местами туман. Ветер направляется с юга и юго-запада, по шкале измерения скорости, к вечеру от умеренного разойдется до сильного. Температура воздуха 25…27 градусов выше ноля.

В Уссурийске так же, как и во Владивостоке, переменная облачность и небольшой дождь – вероятность осадков 60%. Слабый южный ветер к вечеру станет сильным. Температура воздуха 28…30 градусов с отметкой плюс.

В Находке переменная облачность и небольшой дождь с вероятностью 70%. Восточный и юго-восточный ветер от слабого усилится до умеренного. Температура воздуха +28…+30 градусов.

Максимальная температура воды традиционно зарегистрирована сегодня в заливе Посьет – 27 градусов выше ноля, минимальная в бухте Находка – 20 градусов со знаком плюс. В Амурском заливе – 25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU