Лишь в 1 июльский день во Владивостоке не было тумана - синоптики

7 Авг. 05:55 2019-08-07T06:15:34+03:00

Тумана во Владивостоке за весь июль не было 1 день Фото: Алексей ФОКИН

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Туман во Владивостоке продержался 30 июльских дней. И только на один день месяца атмосферное явление уступило позицию ясной погоде. Синоптики подвели температурные итоги за второй месяц лета в Приморском крае, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

Несмотря на ежедневную пасмурную погоду в июле, температурный режим в Приморье соответствовал норме. Воздух в среднем прогревался до +21 градуса. В первой декаде месяца температура воздуха была значительно ниже многолетних значений, во второй приблизилась к климатической норме, а в третьей превысила шкалу. Как итог, в середине месяца июль отставал от температурной нормы примерно на 2.5- 3 градуса, но к концу лета, из-за дневного прогрева, среднемесячные показатели нормализировались.

Температурный режим в Приморском крае за июль 2019 года соответствует многолетним показателям. Источник: портал «Примпогода»

Осадки на территории региона распределились неравномерно: на севере и востоке края – в избытке, а на западе, юге и северо-западе – в дефиците. Но все же на значительной части территории атмосферная влага соответствовала многолетним значениям.

В Приморском крае осадки во втором месяце лета распределились неравномерно. Источник: портал «Примпогода»

Ответственность за превышение нормы осадков лежит в частности и на тайфуне «Данас». Вихрь 21-22 июля обрушился на Приморье. Тогда на огромной части края прошли сильные дожди. Цифры экспертов поражают, за 12 часов выпало до 70% месячной нормы осадков. Во Владивостоке, а также местами на юго-западе и юго-востоке, за те же полсутки, показатели и вовсе превышены – до 110% от месячной нормы.

Приморское побережье на протяжении 16 суток окутывал туман. При этом, во Владивостоке туманных дней с низкой облачностью было 30 из 31 дня.

ИСТОЧНИК KP.RU