2019-08-07T06:15:34+03:00
Общество

Лишь в 1 июльский день во Владивостоке не было тумана - синоптики

Приморские метеорологи подвели итоги второго месяца лета
Анастасия ДОРОЖНЯК
Поделиться:
Тумана во Владивостоке за весь июль не было 1 деньТумана во Владивостоке за весь июль не было 1 деньФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Туман во Владивостоке продержался 30 июльских дней. И только на один день месяца атмосферное явление уступило позицию ясной погоде. Синоптики подвели температурные итоги за второй месяц лета в Приморском крае, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

Несмотря на ежедневную пасмурную погоду в июле, температурный режим в Приморье соответствовал норме. Воздух в среднем прогревался до +21 градуса. В первой декаде месяца температура воздуха была значительно ниже многолетних значений, во второй приблизилась к климатической норме, а в третьей превысила шкалу. Как итог, в середине месяца июль отставал от температурной нормы примерно на 2.5- 3 градуса, но к концу лета, из-за дневного прогрева, среднемесячные показатели нормализировались.

Температурный режим в Приморском крае за июль 2019 года соответствует многолетним показателям. Источник: портал «Примпогода»

Температурный режим в Приморском крае за июль 2019 года соответствует многолетним показателям. Источник: портал «Примпогода»

Осадки на территории региона распределились неравномерно: на севере и востоке края – в избытке, а на западе, юге и северо-западе – в дефиците. Но все же на значительной части территории атмосферная влага соответствовала многолетним значениям.

В Приморском крае осадки во втором месяце лета распределились неравномерно. Источник: портал «Примпогода»

В Приморском крае осадки во втором месяце лета распределились неравномерно. Источник: портал «Примпогода»

Ответственность за превышение нормы осадков лежит в частности и на тайфуне «Данас». Вихрь 21-22 июля обрушился на Приморье. Тогда на огромной части края прошли сильные дожди. Цифры экспертов поражают, за 12 часов выпало до 70% месячной нормы осадков. Во Владивостоке, а также местами на юго-западе и юго-востоке, за те же полсутки, показатели и вовсе превышены – до 110% от месячной нормы.

Приморское побережье на протяжении 16 суток окутывал туман. При этом, во Владивостоке туманных дней с низкой облачностью было 30 из 31 дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лучшего дрифтера определят на чемпионате Asia Pacific DC Primring GP 2019
Прогноз погоды на 9 августа 2019 года во Владивостоке: днем до +22 градусов, дождь
В Приморье построят новые мусорные полигоны за полмиллиарда рублей
Лодки КНДР укрылись от тайфуна в приморском заливе Ольга
Танкер «Триумф» арестовали во Владивостоке из-за многомиллионного долга
Предвестник цунами: сельдяной король впервые приплыл в Приморский край
Жертвы тайфуна «Франциско»: дожди подтопили китайский рынок на Спортивной во Владивостоке
12-летняя приморская художница пройдет стажировку у Юлии Далакян
Тайфун обвалил два дерева во Владивостоке и оставил часть города без электричества
Вожатых из Приморья, спасавших детей в «Холдоми», наградят
Тайфун «Франциско» в Приморье: из-за сильных дождей затопило дороги
Погода в Приморье на 8 августа 2019 года: очень сильные дожди по всему краю
Мужчина пистолетом угрожал школьникам во Владивостоке
Во Владивостоке задумали построить еще один храм
Змея напала на ребенка на острове Рейнеке
Хабаровчанка утонула на Шаморе
Андреевка vs Ливадия: на каких пляжах отдыхают приморцы
Бывший тайфун «Франциско» завтра подтопит некоторые районы Приморья