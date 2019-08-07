2019-08-07T07:27:06+03:00
Общество

Бывший тайфун «Франциско» завтра подтопит некоторые районы Приморья

По всему краю пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Тайфун "Франциско" подтопит некоторые районы Приморского краяТайфун "Франциско" подтопит некоторые районы Приморского краяФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Приморские метеорологи уточнили штормовое предупреждение: очень сильные дожди ночью и днем 8 августа будут сопровождаться грозами и шквалистым ветром. Во второй день, 9 августа, в отдельных районах края возможен град. Тропический шторм «Франциско» пройдет вблизи побережья Приморского края, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примгидромет».

Из-за дождя на реках края образуются паводки – уровень воды поднимется до 1,5 метров, в верховьях отдельных рек и малых водотоках – до 3 метров. Речной и ливневый сток подтопит низкие места, сельскохозяйственные угодья и участки дорог. Самые паводкоопасные районы: Хасанский, Уссурийский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский, Спасский, Чугуевский.

Только за первые 12 часов в разных районах края пройдут ливни с количеством осадков свыше 50 мм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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