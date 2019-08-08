В Приморье построят новые мусорные полигоны за полмиллиарда рублей

СЕГОДНЯ 15:58 2019-08-08T15:58:55+03:00

Отходы со всего края будут свозить на 10 перегрузочных станций

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На строительство новых мусорных полигонов в Приморье власти выделили 535 миллионов рублей из федерального и регионального бюджета, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Закончить строительство и реконструкцию 10 перегрузочных станций в разных районах края должны к концу 2020 года.

Первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина подписала постановление о предоставлении КГУП «Приморский экологический оператор» субсидий из краевого бюджета. Деньги пойдут на строительство комплексов для сортировки и переработки мусорных отходов.

Самое масштабное строительство произойдет во Владивостоке - здесь собираются в корне модернизировать комплекс по переработке и утилизации мусора по ул. Холмистая, 1. Предварительно, мощность объекта будет составлять 150 тысяч тонн в год. Стоимость комплекса – 100 миллионов рублей.

В Михайловском районе построят сортировочную линию для отходов. Мощность объекта будет лишь немного уступать полигону во Владивостоке – 140 тысяч тонн в год. Однако по стоимости обойдется в ту же сумму, что и реконструкция в приморской столице – 100 миллионов рублей.

Региональный оператор должен будет также построить перегрузочные станции с сортировочной линией и в других муниципалитетах. В селах Лазо, Черниговка, Чугуевка и Хороль установят объекты с мощностью 20 тысяч тонн в год. Стоимость каждого обойдется, по предварительным оценкам, в 50 миллионов рублей.

В городе Лесозаводске, поселке Лучегорске и селах Новопокровка, Липовцы власти инвестируют в строительство полигонов с мощностью в 15 тысяч тонн в год. Стоимость их возведения оценивается в 35 миллионов рублей.

Постройка перегрузочных станций производится властью в рамках «мусорной» реформы, которую планировали запустить еще с 1 января 2019 года. В рамках реформы бывший МУП «Спецзавод №1» успели передать в ведение краевых властей, переименовать и дважды выбрать региональным мусорным оператором, каждый раз под разными именами. Однако полноценный запуск реформы, который предполагает в том числе переход на новые тарифы и появление новых коммунальных квитанций, пока затягивается.

ИСТОЧНИК KP.RU