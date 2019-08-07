2019-08-07T10:41:42+03:00
Общество

Андреевка vs Ливадия: на каких пляжах отдыхают приморцы

Аналитики составили рейтинг самых популярных мест летнего отдыха в Приморье
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Одним из самых популярных мест отдыха в конце июля—начале августа стало село Андреевка в Хасанском районеОдним из самых популярных мест отдыха в конце июля—начале августа стало село Андреевка в Хасанском районеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Владивосток, РФ – крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг с помощью сервисов аналитики Big Data, составил рейтинг самых популярных мест летнего отдыха в Приморье.

Самым многолюдным местом отдыха в конце июля—начале августа стало село Андреевка в Хасанском районе. Причем, более 60% отдыхающих оказались гостями из Хабаровского края и Амурской области. С помощью Big Data удалось узнать, что туристы предпочитают использовать мессенджеры и выкладывать селфи и сторис в Инстаграм — более 40% траффика приходится на эту соцсеть. И это неудивительно — морские закаты, прогулки на катере и живописные окрестности — б.Витязь, б.Астафьева и мыс Гамова побуждают поделиться красивыми снимками с подписчиками.

Совсем немного Андреевке уступил соседний поселок Славянка. Оказалось, что это второе по популярности место летнего отдыха в Приморье. Однако здесь предпочитают отдыхать именно сами приморцы — 85% отдыхающих местные жители. При этом, мессенджеры и социальные сети неизменно генерируют самый большой поток интернет-траффика — более 60%.

Замкнул тройку самых популярных направлений отдыха пляж в пос.Волчанец, под Находкой. По сравнению с прошлым годом количество отдыхающих здесь возросло на 15%. Причем, туристы только за один только месяц передали объем трафика сопоставимый с 12-ю годами беспрерывного прослушивания онлайн радио. Зато популярные у жителей Владивостока пляжи в Ливадии и на Шаморе оказались только на 6-м и 8-м месте, прочно уступив местам отдыха в Хасанском районе.

Как показывает исследование, на отдыхе туристы редко устраивают «гаджет-детокс». Мобильным интернетом постоянно пользуются более 80% взрослых от 18 до 55 лет. Причем, растет популярность не только социальных сетей и фотоконтента, но и видео — скорости мобильного интернета теперь позволяют даже смотреть сериалы онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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