Хабаровчанка утонула на Шаморе

СЕГОДНЯ 11:38 2019-08-07T11:49:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Хабаровска утонула в бухте Лазурная (Шамора) в среду днем, 7 августа. Медики оперативно прибыли на берег, но откачать ее не смогли, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

- Трагедия произошла на пляже, где не было спасателей. Женщина 1962 года рождения. Отдыхающие вызвали скорую, медики пытались реанимировать, но к тому времени уже наступила клиническая смерть, спасти не удалось, - рассказали "Комсомолке" в крайздраве.

При этом отдыхающие говорят о том, что погода сегодня хорошая и сильных волн не наблюдалось.

Подробности неизвестны, однако в последние дни многие отдыхающие жалуются на так называемые обратные течения в популярной бухте. Такое течение может подхватить человека у берега, не обязательно даже заплывать на большую глубину. Человека начинает относить в море, он пытается плыть к берегу, тратит на это слишком много сил безрезультатно, паникует и в какой-то момент идет ко дну - так описывают это явление специалисты. На самом деле, если попадаешь в такое течение, нужно плыть не к берегу, а вдоль него. Тогда в какой-то момент ты оказываешься на спокойной воде, где гораздо легче выбраться на сушу.

Впрочем, главной причиной несчастных случаев на воде остается алкоголь. Недавно на Шаморе в течение часа утонули сразу трое отдыхающих. Как минимум двое из них пошли купаться пьяными, а третий - просто пытался спасти своего земляка.

В ТЕМУ:

«Думали, ракушки собирает»: женщина утонула в Приморье на популярном пляже. Отдыхающие не сразу поняли, что качающееся на волнах тело – это утопленник (подробнее)

«Вытащили труп из машины скорой, положили на пляж и спрятали под тканью»: очевидцы рассказали о шокирующем случае с утопленником в Приморье (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU