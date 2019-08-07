2019-08-07T14:20:23+03:00
Общество

Во Владивостоке задумали построить еще один храм

Актовый зал духовного комплекса будет рассчитан на 100 человек
Кристина ГРИН
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На Русском острове вскоре появится духовно-просветительский центр в честь святого князя Александра Невского.На Русском острове вскоре появится духовно-просветительский центр в честь святого князя Александра Невского.Фото: Сергей БАЛАНОВ
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Об этом стало известно на рабочем совещании, которое провел накануне настоятель Свято-Александровского храма. Собрание при участии рабочей группы и представителей компании прошло прямо на площадке духовно-просветительского центра, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Участники мероприятия тщательно осмотрели площадку и уже запланировали подготовку по освещению территории перед стартом строительства малого деревянного храма.

Как отмечают в Приморской епархии, в проекте указано, что на Русском острове вскоре появится духовно-просветительский центр в честь святого князя Александра Невского. Он будет представлять собой целый комплекс, состоящий из каменного храма, малого деревянного храма, причтового дома и административно-хозяйственной пристройкой. В епархии отмечают, что актовый зал рассчитан на 100 человек.

Рабочая группа высококвалифицированных профессионалов уже сформирована и готова начать строительство храма. Пока о сроках сдачи объекта организаторы не говорят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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