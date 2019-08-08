Погода в Приморье на 8 августа 2019 года: очень сильные дожди по всему краю

СЕГОДНЯ 02:36 2019-08-08T02:38:34+03:00

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Во всех районах края пройдут сильные и очень сильные дожди 8 августа. На небе переменная облачность, в некоторых районах гроза. Умеренный ветер дует с северо-запада и усиливается у мысов. Температура воздуха 16…27 градусов выше ноля. На погоду в Приморье оказывает влияние тропический шторм «Франциско», сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

Во Владивостоке облачно, на протяжении всего дня временами будет лить дождь. Ветер направляется с севера и северо-запада, по силе – умеренный. Температура воздуха +24…+26 градусов.

В Уссурийске облачность с сильным утренним дождем. Осадки будут выпадать весь день. Северный и северо-восточный ветер по шкале измерения скорости не превысит отметку «умеренный». Температура воздуха 25…27 градусов со знаком плюс.

В Находке весь день дождь. Временами его мощность будет усиливаться. Сильный ветер берет направление с севера и северо-востока. Температура воздуха +22…+26 градусов.

Максимальная температура воды традиционно зарегистрирована сегодня в заливе Посьет – 27 градусов выше ноля, минимальная в бухте Находка – 21 градус со знаком плюс. В Амурском заливе – 26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU