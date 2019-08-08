2019-08-08T04:16:22+03:00
Общество

Вожатых из Приморья, спасавших детей в «Холдоми», наградят во Владивостоке

Грамоты и благодарности получит 21 человек
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Вожатые забегали в горящие палатки и вырывали детей из пламени. Фото: «Территория инициативы»Вожатые забегали в горящие палатки и вырывали детей из пламени. Фото: «Территория инициативы»
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Вожатых студенческого отряда «Территория инициативы» из Приморья отметят и наградят за спасение детей из горящего палаточного лагеря «Холдоми». Напомним, что 23 июля огонь почти полностью уничтожил лагерь и унес жизни четверых ребятишек. Своими силами вожатые вывели из охваченных огнем палаток 185 мальчиков и девочек.

О поступке приморских студентов «Комсомольская правда-Владивосток» рассказывала спустя неделю после трагедии. Вожатые, как вспоминала Галина Касьяненко, руководитель педагогического отряда «Территория Инициативы», ребята забегали в горящие палатки и вырывали детей из пламени.

Вожатые получили ожоги, сильнее всех пострадал Владимир, который первый кинулся спасать детей. Вспоминать о том кошмаре студенты не особенно хотят.

Сегодня, 8 августа губернатор Приморья Олег Кожемяко встретиться с самоотверженными вожатыми и вручит им почетные грамоты и благодарности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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