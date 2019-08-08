12-летняя приморская художница пройдет стажировку у Юлии Далакян

СЕГОДНЯ 07:46 2019-08-08T07:46:58+03:00

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Во Владивостоке подвели итоги федерального благотворительного творческого проекта «Поколение М». Юная Елизавета Слепышева из дальневосточной столицы заняла первое место в номинации Fashion и выиграла стажировку в модном доме известного дизайнера Юлии Далакян

Талантливую девочку из Приморья отметили сразу два российских ведущих дизайнера. Юлия Далакян безоговорочно отдала Елизавете Слепышевой первое место в конкурсе MTS-Fashion. Ранее Игорь Гуляев высоко оценил эскиз «тигриного костюма», созданный Лизой, и присудил ей второе место в своей номинации. При этом, Лиза стала самой юной победительницей федерального конкурса — в мае ей исполнилось всего 12 лет.

- Талант Лизы Слепышевой очевиден. Несмотря на юный возраст, она создает невероятные рисунки — интересные, яркие, смелые. Использует этнические орнаменты, гармонично вписывает их в создаваемые образы. Ее эскизы я оценила еще в прошлом году во Владивостоке на дефиле Fashion Day в рамках проекта «Поколение М» — тогда Лиза стала одной из финалисток. Я с радостью жду ее на стажировку в своем модном доме. Хочу добавить, что быть частью проекта «Поколение М» по-настоящему круто. Это уникальный конкурс, который позволяет талантливым детям даже из небольших городов, из семей со скромным достатком добиваться реальных успехов. Победа в проекте становится для ребят трамплином в успешную жизнь. А главное, участвуя в конкурсе, и даже просто голосуя за своих друзей, ребята помогают спасать своих тяжелобольных сверстников, — отметила ведущий дизайнер, наставник проекта Юлия Далакян.

Всероссийская онлайн-площадка для юных дизайнеров «Поколение М» с каждым годом принимает все больше работ. В пятом сезоне проекта, который проходил с сентября 2018 г. по май 2019 г., на конкурс поступило около шестисот эскизов. Кроме того, наставники проекта Игорь Гуляев и Юлия Далакян провели специально для ребят серию мастер-классов по fashion-дизайну онлайн.

- Про «Поколение М» я узнала в прошлом году от моего преподавателя в школе искусств Погребняк Татьяны Михайловны. Я сразу отправила свой эскиз на конкурс и вошла в число финалистов. В этом году решила еще раз попробовать, верила в победу, но, честно говоря, даже не ожидала такого успеха сразу у двух наставников. Вообще-то я рисую каждую свободную минуту, с тех пор, как себя помню. Больше всего мне нравятся уроки декоративной композиции. Я очень жду стажировки у Юлии Далакян, это очень классная возможность увидеть и узнать много нового. А еще я буду продолжать участвовать в проекте «Поколение М», — поделилась эмоциями победительница.

- История Лизы в очередной раз подтверждает, что Владивосток — самобытный город ярких и талантливых детей. Наверное, уникальный микс Европы и Азии, море и атмосфера вдохновляют на творчество. Именно поэтому в «Поколении М» активно участвуют и побеждают дизайнеры, фотографы, актеры из Приморья. У проекта уже даже появились настоящие амбассадоры. Например, Даша Дронова пробует себя в разных направлениях — изобразительное искусство, театр, мода. В этом году девочка хорошо правила себя в конкурсе «Мастерская ГИТИС». Также на проекте мы открыли талантливого фотографа — Родиона Николау, который «взял» сразу первое и второе место в фотовыставке «Поколение М: Live». Радует, что с каждым годом талантливых ребят становится все больше, они понимают, что победа реальна и охотно участвуют в проекте, — отметила директор ПАО «МТС» в Приморском крае Евгения Сысоева.

ИСТОЧНИК KP.RU