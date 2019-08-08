Танкер «Триумф» арестовали во Владивостоке из-за многомиллионного долга

СЕГОДНЯ 10:23 2019-08-08T10:23:50+03:00

Нефтеналивное судно «Триумф», построенное в 1990 году, сейчас находится в бухте Золотой рог. ФОТО: УФССП России по Приморскому краю.

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Судебные приставы Приморья перешли к радикальным мерам по борьбе с должниками. На этот раз пострадала компания, занимающаяся морскими перевозками. А все потому что она проигнорировала обязанности по кредиторской задолженности. Притом сумма долга у организации довольно внушительная – 7 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Так сотрудники надзорного ведомства приняли решение возбудить исполнительное производство, чтобы взыскать с компании деньги. Однако все было тщетно. Организация, как не платила, так и не платит. Вероятно, добровольно по желанию должника ситуация бы не разрешилась, поэтому к делу подключилась «тяжелая артиллерия».

Как отмечают в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю, в отношении юридического лица были приняты меры принудительного характера.

Чтобы достучаться до него, пришлось взять под арест нефтеналивное судно «Триумф», построенное в 1990 году. Сейчас оно находится в бухте Золотой рог, но через пару месяцев его выставят на торги, предварительно оценив его рыночную стоимость специалистами. Разумеется, это в случае, если компания не погасит задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU