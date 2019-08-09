Прогноз погоды на 9 августа 2019 года во Владивостоке: днем до +22 градусов, дождь

СЕГОДНЯ 02:47 2019-08-09T02:47:56+03:00

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Приморский край находится во власти циклона. А это значит, что дожди - неизбежное явление. Такие последствия прохождения тайфуна, который и стал причиной ухудшения погоды.

Так во Владивостоке ночью воздух прогрелся до +20 градусов. Пока все спали прошли сильные дожди, синоптики даже предупредили о возможной грозе. Осадки прогнозируют и днем, поэтому без зонта из дома лучше не выходить. Температура воздуха днем 9 августа варьируется в пределах +20+22 градусов. Скорость ветра достигнет 20 метров в секунду.

Облачно сегодня и в Уссурийске. Вероятность дождя, по данным специалистов, стопроцентная. Днем температура воздуха колеблется от +23 до +25 градусов. Синоптики предупреждают, что возможна гроза. Ветер южный и юго-западный.

Пасмурно и дождливо сегодня в Находке. Тайфун Франциско и здесь оставил свой след. Днем воздух прогреется до +23 градусов. Осадки с большей интенсивностью прогнозируют в первой половине дня. Ветер южный и юго-западный.

ИСТОЧНИК KP.RU