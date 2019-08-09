2019-08-09T04:46:47+03:00
Общество

Лучшего дрифтера определят на чемпионате Asia Pacific DC Primring GP 2019

Претенденту на титул чемпиона предстоит выжать максимум из своего автомобиля и обойти несколько десятков соперников
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Спортсмены из Японии, по словам организаторов, должны выложиться по максимуму. Фото: ТРК «Приморское кольцо»Спортсмены из Японии, по словам организаторов, должны выложиться по максимуму. Фото: ТРК «Приморское кольцо»
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Два дня «мощного» дрифта пройдут в конце сентября в Приморья. В первый день Asia Pacific DC Primring GP 2019 за титул лучшего из лучших поборются спортсмены из России, Японии, Китая, Гонконга и Таиланда. Во второй день пройдут командные зачеты, где определят сильнейшую сборную команду. О том, что интересного ждет зрителей в первый день соревнований, - рассказали организаторы мероприятия.

По словам спортивного директора чемпионата Максима Наумца, спортсменам предстоит продемонстрировать мастерство в одиночных и парных заездах.

- В гонке за чемпионство встретятся 8 сильнейших пилотов Азии, приглашенные именитые спортсмены России и ТОП-8 пилотов RDS-Восток. Их фамилии станут известны после финального этапа серии, 31 августа, который также пройдет на Приморском кольце - рассказал Максим Наумец. - Все спортсмены сойдутся в одиночных заездах (ТАНСО), из которых отберутся ТОП-24 для парных заездов (ЦУЙСО). К вечеру этого же дня, 21 сентября, станет известно имя чемпиона Asia Pacific DC Primring GP 2019.

Как показала практика прошлым лет, в одиночных и в парных заездах будет много интересных и зрелищных выступлений. Тем более, что спортсмены выйдут на новую более сложную и длинную трассу, а значит дрифта будет в два раза больше. Тот, кто не побоится выложиться на 100%, покажет красивое выступление и выжмет из своего мощного болида максимум и станет чемпионом.

Спортсмены из Японии, по словам организаторов, должны выложиться по максимуму, ведь в прошлом году они были в шаге от победы, но так и не получили лидерство. Их обошел легенда российского и мирового дрифта красноярец Георгий Чивчян, известный по прозвищу Гоча.

- В прошлом году Гоча стал абсолютным чемпионом соревнований Asia Pacific D1 Primring GP. Японские пилоты хоть и уважают нашего спортсмена, но не готовы мириться с его прошлогодним триумфом. Поэтому, подозреваю, в этом году Япония, как страна, где зародился дрифт, будет выкладываться более чем на 100%, чтобы вернуть пальму первенства, - рассказал руководитель ТРК «Приморское кольцо» Леонид Копылов.

Напомним, впервые в истории российского дрифта, в Приморье пройдет собственный чемпионат международного масштаба - Asia Pacific DC Primring GP 2019. Ранее главное сентябрьское дрифт-событие страны пять лет проходило под эгидой сильнейшего чемпионата мира - D1 GP, что позволило вывести российский дрифт на высокий международный уровень.

Чемпионат Asia Pacific DC Primring GP пройдет на территории ТРК «Приморское кольцо» 21 и 22 сентября. Гостей праздника дрифта ждет насыщенная программа и два совершенно разных, но весьма захватывающих дня соревнований.

Продажа билетов на соревнования уже стартовала. Их можно приобрести на сайте vl.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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