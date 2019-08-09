В приморье появится социальная карта для льготников
Жители Приморья, пользующиеся льготами различных уровней, смогут стать обладателями социальных карт. Пока запущен пилотный проект. Предполагается, что такая карта будет обладать рядом преимуществ.
Радио «Комсомольская правда-Приморье» ежедневно рассказывает слушателям об актуальных событиях, которые происходят в мире и в нашем крае. Гости студии поднимают проблемные темы и делятся эксклюзивной информацией в прямом эфире. 9 августа радио «КП» посетил вице-мэр дальневосточной столицы Владимир Черепков, который рассказал о будущем общественного транспорта и не только.
- Транспортная карта будет предусматривать гибкие тарифные планы. Кто пользовался общественным транспортом на западе страны знает, что подобная система неплохо работает. Например, у московской «Тройки» есть тариф, который предполагает, что в течение 90 минут человек может пересаживаться с одного вида транспорта на другой. Цена при этом немного выше, чем за разовый проезд, но выходит дешевле, - рассказал Владимир Черепков.
Аналогичный тариф, по словам вице-мэра, предполагается и у транспортной карты дальневосточной столицы. Пока «пластик» широко не внедряется, поскольку работает в тестовом режиме.
Говоря о картах, Владимир Черепков рассказал, что в регионе запущен пилотный проект социальной карты. Ее разработкой и внедрением занимается администрация Приморья.
- Социальная карта предназначена для тех, кто пользуется федеральными краевыми муниципальными льготами. Государство будет перечислять определенную сумму либо на эту карту, либо кто-то по желанию может получать деньги на руки. Рассматривается ряд возможностей использования социальной карты в аптеках. Это будет достаточно гибкая система, - поделился вице-мэр Владивостока.
Он также добавил, что людям необходимо привыкнуть как к системе социальных карт, так и транспортных.
ИСТОЧНИК KP.RU