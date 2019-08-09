2019-08-09T10:03:24+03:00
Общество

В приморье появится социальная карта для льготников

Об этом рассказал вице-мэр дальневосточной столицы Владимир Черепков в эфире радио «КП-Приморье»
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Социальной картой можно будет, в том числе, оплатить проезд по льготной ценеСоциальной картой можно будет, в том числе, оплатить проезд по льготной цене
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Жители Приморья, пользующиеся льготами различных уровней, смогут стать обладателями социальных карт. Пока запущен пилотный проект. Предполагается, что такая карта будет обладать рядом преимуществ.

Радио «Комсомольская правда-Приморье» ежедневно рассказывает слушателям об актуальных событиях, которые происходят в мире и в нашем крае. Гости студии поднимают проблемные темы и делятся эксклюзивной информацией в прямом эфире. 9 августа радио «КП» посетил вице-мэр дальневосточной столицы Владимир Черепков, который рассказал о будущем общественного транспорта и не только.

- Транспортная карта будет предусматривать гибкие тарифные планы. Кто пользовался общественным транспортом на западе страны знает, что подобная система неплохо работает. Например, у московской «Тройки» есть тариф, который предполагает, что в течение 90 минут человек может пересаживаться с одного вида транспорта на другой. Цена при этом немного выше, чем за разовый проезд, но выходит дешевле, - рассказал Владимир Черепков.

Аналогичный тариф, по словам вице-мэра, предполагается и у транспортной карты дальневосточной столицы. Пока «пластик» широко не внедряется, поскольку работает в тестовом режиме.

Говоря о картах, Владимир Черепков рассказал, что в регионе запущен пилотный проект социальной карты. Ее разработкой и внедрением занимается администрация Приморья.

- Социальная карта предназначена для тех, кто пользуется федеральными краевыми муниципальными льготами. Государство будет перечислять определенную сумму либо на эту карту, либо кто-то по желанию может получать деньги на руки. Рассматривается ряд возможностей использования социальной карты в аптеках. Это будет достаточно гибкая система, - поделился вице-мэр Владивостока.

Он также добавил, что людям необходимо привыкнуть как к системе социальных карт, так и транспортных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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