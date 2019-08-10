Жители Приморского края сдали экскаватор на металл
В Уссурийске местные жители «угнали» у 44 летней женщины нерабочий экскаватор и сдали его пункта приема металла, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.
Пострадавшая после обнаружения пропажи сразу обратилась в полицию, ущерб оценили в 250 тысяч рублей. Стражи порядка по горячим следам нашли злоумышленников.
Ими оказались молодые парни в возрасте 21 и 23 года. Ребята с помощью эвакуатора транспортировали технику к пункту приема и подделали договор, подтверждающий право собственности. За продажу спецтехники молодые люди получили всего 44 тысячи рублей, но и те к моменту приезда сотрудников правоохранительных органов успели потратить.
Сейчас парни находятся в отделе полиции, на них заведено уголовное дело. За совершенное деяние они могут получить до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU