2019-08-10T05:15:50+03:00
Происшествия

Жители Приморского края сдали экскаватор на металл

Спецтехнику продали в 5 раз дешевле ее стоимости
Никита ДОЛГОВ
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Строительная техникаСтроительная техникаФото: Сергей БАЛАНОВ
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В Уссурийске местные жители «угнали» у 44 летней женщины нерабочий экскаватор и сдали его пункта приема металла, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Пострадавшая после обнаружения пропажи сразу обратилась в полицию, ущерб оценили в 250 тысяч рублей. Стражи порядка по горячим следам нашли злоумышленников.

Ими оказались молодые парни в возрасте 21 и 23 года. Ребята с помощью эвакуатора транспортировали технику к пункту приема и подделали договор, подтверждающий право собственности. За продажу спецтехники молодые люди получили всего 44 тысячи рублей, но и те к моменту приезда сотрудников правоохранительных органов успели потратить.

Сейчас парни находятся в отделе полиции, на них заведено уголовное дело. За совершенное деяние они могут получить до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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