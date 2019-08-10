2019-08-10T08:13:14+03:00
Происшествия

Во Владивостоке жестоко избили посетителя ночного клуба

Конфликт с незнакомцем начался после словесной перепалки
Сергей БАЛАНОВ
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Ночной клубНочной клубФото: Сергей БАЛАНОВ
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Сотрудники полиции задержали молодого человека, подозреваемого в нанесении серьезных телесных повреждений посетителю ночного клуба. Потасовка между двумя отдыхающими произошла на выходе из заведения, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Очевидцы драки возле одного из ночных увеселительных заведений на Светланской вызвали скорую, вызову врачи оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в больницу, где пришлось отправить его в травматологическое отделение.

Подозреваемого в нападении удалось задержать довольно быстро. В отделении 20-летний молодой человек полностью признал свою вину и сообщил, что избил незнакомого мужчину после словесной перепалки.

Хулиган сообщил, что находился в нетрезвом виде, поэтому нанес другому посетителю ночного клуба множественные удары кулаком и ногами по голове и телу, а затем убежал с места происшествия.

По факту причинения вреда здоровью потерпевшему возбуждено уголовное дело. За содеянное задержанному грозит реальный тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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