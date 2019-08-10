Недолго радовались: Золотой мост снова латают

СЕГОДНЯ 09:41 2019-08-10T10:36:22+03:00

Два года назад покрытие переложили заново, но хватило его ненадолго

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Пробка образовалась в сторону Чуркина днем в субботу, 10 августа, из-за ремонта ям на Золотом мосту, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия Золотого моста провели ровно два года назад, в августе 2017 года. До этого ямы пытались латать участками, но это не помогало, и каждый новый дождь просто смывал свежий асфальт. Доходило до смешного - дорожники возвращались на одно и то же место по несколько раз за лето.

Специалисты утверждают, что строители Золотого моста допустили ошибки, укладывая гидроизоляцию на металлическую поверхность руслового пролета. В отличие от того же Русского моста, где технология была в общем-то похожей, но ямы там с такой же частотой не появляются, на Золотом вода вымывала асфальт так, что из ям торчали розовые куски потрепанной гидроизоляции.

На мосту снова пробкиФото: Милана СОКОЛ

Два года назад дорожники, перекрывая частично полосы, содрали весь асфальт с гидроизоляцией и уложили заново. Работы тогда вызвали большие пробки, но город терпел, лишь бы в будущем не попадать в ямы. Но после прошедших недавно дождей, вызванных тайфуном «Франциско», ямы снова появились на полосах, ведущих в сторону Чуркина.

Сегодня их срочно ремонтируют, однако водители опасаются, что и новый ремонт - до следующего дождя.

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ИСТОЧНИК KP.RU