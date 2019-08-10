2019-08-10T12:08:05+03:00
Происшествия

Отдыхавшие на одном из пляжей в Приморье попали в ловушку

Эвакуировать группу из 16 взрослых и двух детей не предоставляется возможным
Сергей БАЛАНОВ
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Побережье Лазовского районаПобережье Лазовского районаФото: Сергей БАЛАНОВ
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Туристы, отдыхавшие на пляже бухты Ежовая в Лазовском районе Приморья, оказались в ловушке, когда из-за дождей единственная дорога ушла под воду. В настоящее время эвакуировать туристов не предоставляется возможным ввиду высокого течения, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.

На пляже находятся 18 человек, из них двое детей. Люди остались отрезанными и самостоятельно выбраться с места отдыха не могут. Дело в том, что дорога к пляжу проходит через устье ручья Черный. Проехали к месту отдыха туристы на легковых автомобилях, но после подъема уровня воды вернуться обратно уже не получается.

Туристы позвонили в МЧС еще в пятницу, 9 августа. К месту на плавстредствах отправилась аэромобильная группировка, спасатели доставили людям бутилированную воду, продукты питания и предметы первой необходимости.

Сейчас ситуация в данном районе стабильная. Наблюдается спад воды, так что скоро туристы смогут и сами покинуть место отдыха, ставшего экстремальным.

А ведь в МЧС предупреждали перед тайфуном «Франциско» воздержаться от поездок к морям. Кстати, синоптики сейчас наблюдают еще за двумя тайфунами в Тихом океане, не исключено, что они тоже подпортят приморцам отдых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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