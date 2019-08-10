2019-08-10T12:25:13+03:00
Происшествия

Водителя лесовоза на трассе в Приморье завалило бревнами

Вытащить человека из покореженной кабины удалось только спасателям [фото]
Сергей БАЛАНОВ
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Место ДТП. Фото: МЧС РоссииМесто ДТП. Фото: МЧС России
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В Дальнегорском районе Приморья спасателям пришлось вытаскивать водителя из опрокинувшегося лесовоза, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой ФГКУ «Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России».

ДТП произошло днем 9 августа на трассе Рудная Пристань – Осиновка. Водитель лесовоза не справился с управлением, и автомобиль вместе с бревнами опрокинулся в кювет. Самостоятельно выбраться водитель не смог.

Дежурная смена спасателей из Рудной Пристани прибыла на место ДТП и с помощью аварийно-спасательного инструмента «Спрут» смогла деблокировать водителя. Человека вытащили из разбитой кабины лесовоза, оказали первую помощь и передали специалистам прибывшей «скорой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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