Водителя лесовоза на трассе в Приморье завалило бревнами

СЕГОДНЯ 12:25 2019-08-10T12:25:13+03:00

Вытащить человека из покореженной кабины удалось только спасателям [фото]

Изменить размер текста: A A

В Дальнегорском районе Приморья спасателям пришлось вытаскивать водителя из опрокинувшегося лесовоза, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой ФГКУ «Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России».

ДТП произошло днем 9 августа на трассе Рудная Пристань – Осиновка. Водитель лесовоза не справился с управлением, и автомобиль вместе с бревнами опрокинулся в кювет. Самостоятельно выбраться водитель не смог.

Дежурная смена спасателей из Рудной Пристани прибыла на место ДТП и с помощью аварийно-спасательного инструмента «Спрут» смогла деблокировать водителя. Человека вытащили из разбитой кабины лесовоза, оказали первую помощь и передали специалистам прибывшей «скорой».

ИСТОЧНИК KP.RU