Погода во Владивостоке на 11 августа 2019 года: днем до +20 градусов, небольшой дождь

СЕГОДНЯ 03:02 2019-08-11T03:02:28+03:00

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Регион по-прежнему находится во власти циклона, поэтому осадки синоптики прогнозируют на всей территории Приморского края. Без зонта из дома выходить не стоит, дожди будут, как минимум, всю предстоящую неделю. Ветрено, пасмурно и серо. Это все дело рук двух мощных тайфунов, которые сейчас бушуют в Тихом океане.

Ночью температура воздуха во Владивостоке от 16 до 18 градусов. На утро синоптики прогнозируют морось и туман. Днем воздух прогреется до + 20 градусов. Жителей дальневосточной столицы ожидают локальные дожди и туманы. Ветер сильный до 18 метров в секунду.

В Уссурийске днем воздух прогреется до +19 градусов. Утром в городе будет дождливо и пасмурно. Не исключено, что прогремит гром. Ветер слабый и умеренный до 8 метров в секунду. Ближе к вечеру осадки прекратятся, но будет также свежо, поэтому одевайтесь теплее.

Пасмурно и без осадков сегодня в Находке. Ночные температуры варьируются в пределах +17+20 градусов. Днем воздух прогреется до 21 градуса со знаком «+». Ветер юго-восточный слабый, до двух метров в секунду.

Дожди и грозы ждут жителей Артема и в воскресенье. Ночью температура воздуха будет в пределах +18+19 градусов. Днем ситуация немного улучшится, и станет теплее – до +20 градусов. Ветер южный до трех метров в секунду. Вероятность выпадения осадков не исключают и вечером.

ИСТОЧНИК KP.RU