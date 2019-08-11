Сотни жителей Владивостока на неделю останутся без горячей воды

СЕГОДНЯ 04:27 2019-08-11T04:27:07+03:00

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Начало новой недели сулит жителям Владивостока семь дней без горячей воды. Так стартует второй этап летне-осенних гидравлических испытаний, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток», со ссылкой на филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания». Как отмечают в организации, во время работ на Голдобинской теплотрассе без горячего водоснабжения останутся жители Первомайского района, которые относятся к ТЭЦ-2. Вместе с Первомайским в списке окажутся жители Советского района и части Первореченского. Они являются потребителями объединенной котельной «Северная».

Гидравлические испытания нужны для того, чтобы энергетики смогли оценить качество ремонтных работ на трубопроводах, которые проводили летом. Если в ходе проверки выяснится, что где-то произошел порыв или же течь, специалисты смогут своевременно устранить все неполадки.

Второй этап гидравлических испытаний пройдет во Владивостоке вплоть до 19 августа. Энергетики просят местных жителей отнестись к ним с пониманием, ведь это вынужденная, но в тоже время необходимая мера для подготовки города к предстоящему отопительному сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU