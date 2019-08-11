Житель Приморья пошел на преступление, обокрав бывшего начальника

СЕГОДНЯ 06:02 2019-08-11T06:02:12+03:00

Теперь он рискует оказаться за решеткой на пять лет

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Случилось все в селе Садовый. Накануне местный житель обратился в отдел полиции по Пограничному району с заявлением о краже. Мужчина рассказал сотрудникам ведомства о том, что кто-то пробрался в его дом и забрал автомобильный аккумулятор и генератор от трактора. Ущерб потерпевший оценил в 20 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток», со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Тогда силовики начали расследование с осмотра места происшествия и допроса возможных очевидцев. Выяснилось, что к преступлению причастен бывший работник заявителя. Вскоре правоохранители его задержали по подозрению в совершении кражи.

Сперва его доставили в отделение для дачи показаний, там-то он во всем и признался. Как итог полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Пока подозреваемый находится под подпиской о невыезде, но за совершение преступления ему грозит тюремное заключение – вплоть до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU