Фермеры Приморского края рассказали о предпочтениях китайских туристов

СЕГОДНЯ 07:43 2019-08-11T07:43:23+03:00

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Накануне на центральной площади дальневосточной столицы открылась продовольственная ярмарка. Фермеры со всего Приморского края приехали, чтобы показать туристам и жителям Владивостока свою продукцию. Спрос, как говорится, рождает предложение. Поэтому производители не жалуются – от покупателей нет отбоя. Некоторые продавцы рассказали, что больше всего привлекает китайцев на ярмарке, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как отмечают в пресс-службе администрации Владивостока, туристы стремятся к палаткам пчеловодов. Разнообразие сортов меда радует покупателей. Здесь есть и цветочный, гречишный, липовый и даже диморфантовый мед. Последний, к слову, очень редкий, дерево цветет три-четыре раза в год.

На втором месте в списке предпочтений – домашняя ранетка. Не отказываются иностранцы и от свежих овощей, зелени и фруктов.

ИСТОЧНИК KP.RU