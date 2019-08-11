2019-08-11T09:28:00+03:00
Происшествия

Спасатели из Владивостока эвакуировали с острова мужчину с проблемами сердца

Пациента перевезли на большую землю, чтобы тот получил помощь от специалистов
Кристина ГРИН
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Мужчину с проблемами сердца доставили медикам для оказания необходимой помощи.Мужчину с проблемами сердца доставили медикам для оказания необходимой помощи.Фото: ДВРПСО МЧС России
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Накануне оперативному дежурному Владивостокского поисково-спасательного отряда поступил тревожный сигнал, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Согласно сообщению, на острове Попова мужчине стало плохо с сердцем. Ему срочно требовалась помощь врачей. Чтобы помочь пациенту, нужно было доставить двух медработнкиов на остров. После получения всей необходимой информации, специалисты на катере БЛ-820 отправились к мужчине.

- Медицинские работники осмотрели больного и решили, что его необходимо эвакуировать на большую землю, - сообщают в пресс-службе ДВРПСО МЧС России.

На катере пациента в кратчайшие сроки доставили в родной Владивосток. Пока рулевой справлялся со штурвалом, волнами и соленым ветром, на берегу мужчину уже ждала бригада медиков в машине с красным крестом. Дальше сотрудники ведомства помогли пациенту спуститься с катера и перебраться к врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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