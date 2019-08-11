В МЧС рассказали, какие районы Приморья могут уйти под воду

СЕГОДНЯ 10:56 2019-08-11T10:56:15+03:00

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Синоптики объявили жителям Приморья штормовое предупреждение. На регион надвигается очередной тайфун, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Циклон принесет ливни, грозы и порывистые ветра, скорость которых достигнет 18 метров в секунду.

Сильные осадки могут стать причиной чрезвычайных ситуация. В частности, особое внимание специалисты обращают на паводковую ситуацию. Не исключено, что вода выйдет из берегов рек на 1,4 метра. Спасатели предупреждают о том, что велика вероятность подтопления пониженных мест, участков дорог и сельхозугодий.

- Наиболее паводкоопасные районы: Ханкайский, Пограничный, Спасский, Кировский, Лесозаводский, Дальнереченский, Пожарский, Красноармейский, Теренйский, Чугуевский, Яковлевский, Анучинский, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сотрудники чрезвычайного ведомства предупреждают местных жителей о том, что лучше воздержаться от поездок за город. В зоне риска отдыхающие, находящиеся вблизи рек и на морском побережье. Предупреждают о неблагоприятных погодных условиях и владельцев маломерных судов. На время циклона не стоит выходить в море.

ИСТОЧНИК KP.RU