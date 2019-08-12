СЕГОДНЯ 02:39 2019-08-12T02:39:07+03:00

Погода во Владивостоке на 12 августа 2019 года: днем до +26, дождь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики прогнозируют выпадение осадков почти на всей территории региона

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Сегодня, 12 августа, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В регионе облачно, дожди, местами сильные. В отдельных районах ожидаются сильные ливни с грозой. Ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха будет в пределах +16...+26 градусов.

Во Владивостоке облачно, ожидается небольшой, временами умеренный дождь. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха составит +18...+20 градусов.

В Уссурийске облачно, небольшой, временами умеренный дождь. Ветер южный умеренный. Столбик термометра покажет +20...+22 градуса.

В Находке облачно, небольшой, вечером умеренный дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха будет в пределах +20...+22 градуса.

Вода в Амурском заливе прогреется до +24 градусов, в бухте Находка – 18 градусов выше ноля, в заливе Посьета – 25 градусов со знаком плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU