СЕГОДНЯ 03:30 2019-08-12T03:30:44+03:00

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Случилось все 9 августа в бухте Ежовая Лазаревского района, где отдыхала группа людей из 18 человек. Несмотря на предупреждение МЧС о том, что из-за ухудшения погодных условий выезд к морю стоит ограничить, туристы все-таки поехали на пляж, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Так они оказались в ловушке, которую им приготовила стихия. Единственная дорога, которая соединяла пляж с внешним миром ушла под воду. Люди оказались в заточении, выбраться самостоятельно не было и шанса. Тогда они позвонили в МЧС. В этот же день на место выехала аэромобильная группа, которая обеспечила туристов водой, едой и предметами первой необходимости. Вывезти часть людей смогли лишь через несколько дней.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/725384" frameborder="0"></iframe> Спасатели эвакуировали людей, оказавшихся в заточении из-за ливня на пляже Приморья.ГУ МЧС России по Приморскому краю.

- Аэромобильная группировка МЧС России эвакуировала застрявших в районе бухты Ежовая Лазовского района туристов, в том числе двоих детей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. - В настоящее время течение через устье ручья Черный спало. Эвакуируемые доставлены в кафе в села Лазо, куда за ними приедут родственники. 7 человек от эвакуации отказались.

Непогода до сих пор бушует на территории всего региона. В очередной раз край находится во власти циклона, который вызван тайфуном. Сотрудники чрезвычайного ведомства напоминают, подобные выезды к морю,могут закончиться куда плачевнее, поэтому лучше несколько раз подумать, прежде чем подвергать свою жизнь и жизни своих детей опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU