2019-08-12T03:32:42+03:00
Происшествия

Ничего святого: рабочие, укравшие медь со стройки собора в центре Владивостока, предстанут пред судом

Кражу организовал охранник, который сторожил главный храм дальневосточной столицы
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Каждая бухта, как установило следствие, стоит более 380 тысяч рублейКаждая бухта, как установило следствие, стоит более 380 тысяч рублейФото: Александра ШОПЕНКО
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Две катушки медной ленты весной этого года украли трое жителей Владивостока со стройки кафедрального собора в центре города. По версии следствия, пойти на дело своим приятелям предложил сторож недостроенного храма. Воришек поймали и вскоре отдадут под суд.

На стройку фигуранты пробрались под покровом ночи. С помощью металлической трубы мужчины подняли катушки с медной лентой, погрузили их в машину и скрылись. Каждая такая бухта, как установило следствие, стоит более 380 тысяч рублей.

Легкой добыче мужчины радовались не долго. Правоохранители нашли воришек и теперь им грозит до пяти лет колонии.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». В настоящее время материалы направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

К слову, двое фигурантов дела уже находились под пристальным вниманием правоохранительных органов. Мужчины уже были судимы за аналогичные преступления и даже отбывали наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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