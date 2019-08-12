Ничего святого: рабочие, укравшие медь со стройки собора в центре Владивостока, предстанут пред судом
Две катушки медной ленты весной этого года украли трое жителей Владивостока со стройки кафедрального собора в центре города. По версии следствия, пойти на дело своим приятелям предложил сторож недостроенного храма. Воришек поймали и вскоре отдадут под суд.
На стройку фигуранты пробрались под покровом ночи. С помощью металлической трубы мужчины подняли катушки с медной лентой, погрузили их в машину и скрылись. Каждая такая бухта, как установило следствие, стоит более 380 тысяч рублей.
Легкой добыче мужчины радовались не долго. Правоохранители нашли воришек и теперь им грозит до пяти лет колонии.
- Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». В настоящее время материалы направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.
К слову, двое фигурантов дела уже находились под пристальным вниманием правоохранительных органов. Мужчины уже были судимы за аналогичные преступления и даже отбывали наказание.
ИСТОЧНИК KP.RU