Тайфун «Кроса» может разрушить Приморье 16 августа

СЕГОДНЯ 04:38 2019-08-12T04:38:38+03:00

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На Приморский край 16 августа обрушится тайфун «Кроса» по разрушительной силе равный «Лионрок». Синоптики предупреждают всех жителей об опасности и советуют запастись едой и водой, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на данные портала «Маглипогода».

В ночь с 14 на 15 августа мощный тайфун KROSA будет проходить японские острова. Далее, через Японское море, вихрь двинется к приморскому побережью. Синоптики-любители предупреждают, что природное явление может обострить полярный фронт на западе края, из-за чего выпадет колоссальное количество осадков, во много раз превышающих месячную норму.

– В крае пройдут сильные, местами очень сильные дожди с количеством 100 – 300 мм осадков за 12 часов и менее. Местами возможны тропические ливни и грозы с количеством 200 мм и более за 6 часов и менее. Ожидается очень сильный ветер, на побережье штормовой, на восточном побережье ураганный ветер до 30-35 м/с. На море может быть сильный шторм с высотой волны до 4-5 метров. За время действия тайфуна количество осадков местами может превысить 300 мм, - пишет портал «Маглипогода».

По словам синоптиков сайта, приморцам следует ожидать наводнение и разрушение инфраструктуры. Жителям края лучше не покидать пределы населенных пунктов, а также не находиться вблизи прибрежных районов и в местах расположенных рядом с горными реками, поскольку ожидается резкое поднятие воды и ее выход из берегов. На морских побережьях может быть штормовой и ураганный ветер.

- В крае ожидается затопление домов, размывы участков дорог, обрушение или разрушения мостов. Осадков выпадет очень много. При этом будет очень сильный, на побережье штормовой, на восточном побережье ураганный ветер. Советую всем запастись едой и водой. Есть большая вероятность отключения электроэнергии по разным причинам. Советую по возможности покинуть низменные места, которые раньше уже уходили под воду. И еще раз настоятельно рекомендую отдыхающим на море покинуть зоны отдыха, - поделился портал «Маглипогода».

Напомним, что именно синоптики сайта «Маглипогода» в 2016 году первые предупредили жителей о надвигающемся на Приморье разрушительном тайфуне «Лайонрок». Три года назад мощный вихрь разрушил несколько десятков мостов и участков дорог, затопил около 300 домов, вызвал наводнения. Более 1 тысячи жителей тогда были эвакуированы, а на помощь привлекли 12 тысяч спасателей. И сейчас народные синоптики «Маглипогода» предсказывают новую угрозу – «Кроса», по их словам, вихрь нанесет удар по краю, равный тайфуну «Лайонрок».

ИСТОЧНИК KP.RU