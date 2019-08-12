2019-08-12T06:59:36+03:00
Общество

Новый налог: собственникам недвижимости в Приморье нужно проверить кадастровую стоимость до 20 августа

От корректности государственной оценки будет зависеть размер налога в следующем году
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Со следующего года в Приморье будет действовать новый документ кадастровой оценкиСо следующего года в Приморье будет действовать новый документ кадастровой оценкиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Собственники объектов капитального строительства в Приморском крае до 20 августа должны проверить кадастровую стоимость своего имущества в интернете. Налог на недвижимость в следующем году будет зависеть от этих данных, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

С 1 января 2020 года налог будет начисляться по-новому - от кадастровой стоимости недвижимости. Проверить, во сколько государство оценило ваше имущество, можно на сайте Центра кадастровой оценки.

По разным причинам, цена может быть больше или меньше, чем вы думаете. Или объект в базе обозначен некорректно. Чтобы не попасть потом на комиссию по оспариванию, еще не поздно внести корректировки. До 20 августа можно отправить их на почту info@primcko.ru, обратиться в МФЦ или лично в КГБУ «Центр кадастровой оценки Приморского края» по адресу: Владивосток, проспект Острякова, 49, офис 505.

Обращение должно содержать ФИО, телефон, адрес, кадастровый номер или адрес объекта недвижимости, в отношении которого представляется замечание. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (423) 240-63-96 (добавочный 102 или 131).

Все замечания по кадастровой оценке должны быть фактически обоснованы, то есть, подкреплены соответствующей документацией. Окончательная государственная стоимость объектов будет закреплена в ноябре этого года. Если приморец до этого времени не подаст корректировки в центр, то ему придется уже в конце года обжаловать решение в профильной комиссии, либо обратиться в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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