Загорелся катер на лодочной станции во Владивостоке
Пожар произошел в районе Моргородка
Во Владивостоке пожарные потушили катерФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На лодочной станции в районе Моргородка 12 августа загорелся катер. Никто не пострадал, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю.
В ночь на 12 августа в 00.42 на пульт службы управления МЧС по Владивостоку поступило сообщение о пожаре на лодочной станции. Горел один из расположенных там катеров. Двенадцать спасателей оперативно прибыли на место возгорания. Через 14 минут, после заявления о пожаре, сотрудники МЧС уже тушили пламя. Общая площадь горения составила 15 кв. м. Огонь на катере удалось полностью заглушить лишь к трем часам ночи.
ИСТОЧНИК KP.RU