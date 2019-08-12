2019-08-12T06:52:08+03:00
Общество

Загорелся катер на лодочной станции во Владивостоке

Пожар произошел в районе Моргородка
Анастасия ДОРОЖНЯК
Поделиться:
Во Владивостоке пожарные потушили катерВо Владивостоке пожарные потушили катерФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

На лодочной станции в районе Моргородка 12 августа загорелся катер. Никто не пострадал, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю.

В ночь на 12 августа в 00.42 на пульт службы управления МЧС по Владивостоку поступило сообщение о пожаре на лодочной станции. Горел один из расположенных там катеров. Двенадцать спасателей оперативно прибыли на место возгорания. Через 14 минут, после заявления о пожаре, сотрудники МЧС уже тушили пламя. Общая площадь горения составила 15 кв. м. Огонь на катере удалось полностью заглушить лишь к трем часам ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый налог: собственникам недвижимости в Приморье нужно проверить кадастровую стоимость до 20 августа
Тайфун «Кроса» может разрушить Приморье 16 августа
Ничего святого: рабочие, укравшие медь со стройки собора в центре Владивостока, предстанут пред судом
Спасатели эвакуировали людей, оказавшихся в заточении из-за ливня на пляже Приморья
Погода во Владивостоке на 12 августа 2019 года: днем до +26, дождь
В МЧС рассказали, какие районы Приморья могут уйти под воду
Спасатели из Владивостока эвакуировали с острова мужчину с проблемами сердца
Фермеры Приморского края рассказали о предпочтениях китайских туристов
Житель Приморья пошел на преступление, обокрав бывшего начальника
Сотни жителей Владивостока на неделю останутся без горячей воды
Погода во Владивостоке на 11 августа 2019 года: днем до +20 градусов, небольшой дождь
Водителя лесовоза на трассе в Приморье завалило бревнами
Отдыхавшие на одном из пляжей в Приморье попали в ловушку
Недолго радовались: Золотой мост снова латают
Во Владивостоке жестоко избили посетителя ночного клуба
Жители Приморского края сдали экскаватор на металл
«Забрали все, и даже морских звезд»: китайцы наведались на морское дно во Владивостоке
За электробусы администрация Владивостока получит кэшбэк
В приморье появится социальная карта для льготников
Летом 2019 года в оздоровительном лагере «Шепалово» отдохнули более 1100 детей