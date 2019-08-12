2019-08-12T08:40:07+03:00
Общество

Водитель мусоровоза повредил автомобиль, засыпал его отходами и скрылся с места ДТП

О курьезном случае владелец поврежденного авто сообщил в полицию
Марк КАПУСТИН
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Владельцу Prius придется не только отправить свой автомобиль на мойку, но и восстановить повреждения после курьезного ДТП.Владельцу Prius придется не только отправить свой автомобиль на мойку, но и восстановить повреждения после курьезного ДТП.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Первореченском районе Владивостока произошло курьезное ДТП, след от которого еще долгое время будет напоминать владельцу гибридного автомобиля о случившемся.

По словам владельца Toyota Prius, его автомобиль был припаркован во дворе дома недалеко от площадки с мусорными контейнерами. Само же ДТП произошло утром, как раз в то время, когда с придомовой территории вывозят бытовые отходы.

В какой-то момент оператор мусоровоза вывалил часть отходов прямо на гибридную иномарку, после этого он в спешке сел в грузовик и уехал. Владелец легкового автомобиля выбежал на улицу, чтобы выяснить, чем же работнику не угодил припаркованный Prius. Однако к тому моменту, как он оказался на мусорной площадке, грузовика уже не было, от него остался лишь дурнопахнущий след.

При детальном изучении автомобиля владелец понял, что помимо химчистки ему потребуется еще и кузовной ремонт - у автомобиля обнаружилось несколько повреждений. О случившемся мужчина сообщил в полицию.

Пока остается непонятным, чем именно Prius не угодил водителю мусоровоза. По факту случившегося стражи порядка начали проверку, им предстоит выяснить, имел ли место злой умысел, либо это было досадное недоразумение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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