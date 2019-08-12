Роженицу с малышом спасли владивостокские врачи

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-12T11:37:46+03:00

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Врачи во Владивостоке провели сложнейшую операцию и помогли приморской жительнице родить здорового малыша и остаться в живых. Кровопотеря при родах составила 4,6 литров, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Мария Арсеньтьева – жительница Октябрьского района, села Запроточного. Во время беременности местные врачи диагностировали ей акушерскую патологию, возникшую из-за осложнения, предшествующего кесареву сечению. С серьезным диагнозом женщину сразу же направили во Владивосток в клинический роддом №3. Именно там провели сложнейшую в акушерской практике операцию по спасению мамы и новорожденного малыша.

- Наш роддом – третьего уровня, это значит, что у нас есть возможность принимать рожениц, чья беременность протекает с осложнениями. В данном случае – ситуация была серьезной, поскольку очень редкая патология – предлежание и приращение плаценты предполагает кровотечение, угрожающее жизни как пациентки, так и младенца. Но у нас есть квалифицированные кадры, современнейшее оборудование и собственный опыт. Операционная бригада состояла из заместителя главного врача и двух заведующих отделениями. Все врачи – высшей категории, владеющие всеми методами оперативных вмешательств в акушерстве», – сообщила Светлана Сагайдачная, главный врач Владивостокского клинического родильного дома №3.

Девочка Вера появилась на свет 2 августа, весом 2 900 граммов при росте 48 сантиметров. Вместе с мамой они все еще находятся в послеродовом отделении. Обе чувствуют себя хорошо.

«Я очень благодарна коллективу роддома №3, ведь они спасли две жизни! Я счастлива! Хотя нам говорили, что роды будут очень тяжелыми, и исход мог быть непредсказуемым. Но здесь есть и профессиональные врачи, и высокотехнологичное оборудование. Ждем, когда нас выпишут, дома ждут муж и двое сыновей Александр и Георгий», – рассказала Мария Арсеньтьева.

В Администрации края сообщают, что за последние годы в роддомах повысился уровень оказания медицинской помощи, в особенности, для пациентов с различными патологиями. Женщины могут планировать беременность, на протяжении всего срока наблюдаться и затем рожать здоровых детей при современных аппаратах и высококлассных врачах.

ИСТОЧНИК KP.RU