Большегруз рассыпал доски и блокировал в Приморье и без того аварийный мост

СЕГОДНЯ 05:30 2019-08-13T05:33:21+03:00

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Странное ДТП произошло днем 13 августа на трассе Арсеньев - Дальнегорск в приморском селе Новомихайловка. Водитель лесовоза не справился с управлением и рассыпал свой груз прямо на мосту через один из притоков Уссури, сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» очевидцы.

В результате рабочая сторона моста оказалась полностью блокирована. Пришлось задействовать ту сторону моста, которая уже много лет закрыта для транспорта и больше похожа на какой-то трамплин.

Часть моста закрыта как минимум с 2013 года. Фото: сервис Гугл-карты

По словам очевидцев, люди пользуются аварийной частью моста на свой страх и риск. Однако деваться некуда, эта трасса - единственная, объездов не предусмотрено.

О пострадавших во время ДТП не сообщается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/725599" frameborder="0"></iframe> Авария заставила водителей выехать на опасный мост.

ИСТОЧНИК KP.RU