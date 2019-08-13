Большегруз рассыпал доски и блокировал в Приморье и без того аварийный мост
Странное ДТП произошло днем 13 августа на трассе Арсеньев - Дальнегорск в приморском селе Новомихайловка. Водитель лесовоза не справился с управлением и рассыпал свой груз прямо на мосту через один из притоков Уссури, сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» очевидцы.
В результате рабочая сторона моста оказалась полностью блокирована. Пришлось задействовать ту сторону моста, которая уже много лет закрыта для транспорта и больше похожа на какой-то трамплин.
Часть моста закрыта как минимум с 2013 года. Фото: сервис Гугл-карты
По словам очевидцев, люди пользуются аварийной частью моста на свой страх и риск. Однако деваться некуда, эта трасса - единственная, объездов не предусмотрено.
О пострадавших во время ДТП не сообщается.
Авария заставила водителей выехать на опасный мост.
ИСТОЧНИК KP.RU