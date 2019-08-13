2019-08-13T06:02:20+03:00
Общество

На Русском острове проходят антитеррористические учения

Деятельность государственных ведомств продлится до 16 августа
Анастасия ДОРОЖНЯК
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На Русском острове будут действовать временные ограниченияНа Русском острове будут действовать временные ограниченияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Антитеррористические учения на Русском острове начались сегодня, 13 августа. Продлятся они три дня - до 16 числа. Из-за них на территории будут действовать временные ограничения, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Приморского края.

Для учений привлечены группировки сил и средств силовых ведомств, сотрудники МЧС, а также представители краевой власти. В оперативном штабе НАК рассказали, в чем будет заключаться их деятельность.

- В ходе учений будет отработан комплекс оперативных и практических мероприятий по пресечению деятельности вероятных террористических групп, намеревающихся совершить террористические акты в городской среде, - уточнили в ведомстве.

Из-за учений, по словам сотрудников штаба, на Русском острове могут возникнуть временные правовые ограничения - какие именно, не уточнили. Зато попросили жителей отнестись к ним с пониманием и всячески содействовать их деятельности, ведь отработка антитеррористических мер, необходима для защиты граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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