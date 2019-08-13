Уровень загрязнения воздуха во Владивостоке высокий

СЕГОДНЯ 07:49 2019-08-13T07:49:51+03:00

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Уровень загрязнения атмосферного воздуха во Владивостоке за прошедший июль оценивается экспертами как «высокий». В аналогичный период прошлого года уровень был низкий. Наиболее токсичные районы располагаются вблизи остановок Постышева и Баляева, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на портал «Примгидромет».

Посты наблюдений за загрязнением воздуха во Владивостоке делятся на два вида. Первые следят за состоянием окружающей среды вблизи автомагистралей, а вторые, за тем же, но уже рядом с промышленными предприятиями. Исследования проводятся ежедневно три раза в сутки: в 7, 13 и 19 часов вечера. Также эксперты проводят отбор проб атмосферных осадков и измеряют радиационный фон.

Основные загрязняющие вещества Владивостокского воздуха - оксид азота и формальдегид. Остановки Постышева и Баляева являются самыми токсичными, как из-за большого количества проезжающего там автотранспорта, так и из-за выбросов промышленных и энергетических предприятий.

Кислые осадки в июле текущего года эксперты не зафиксировали. Радиационный фон в городе находится в норме. Опасных излучений не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU