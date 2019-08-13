Жительница Владивостока содержала у себя в квартире 18 собак

СЕГОДНЯ 10:08 2019-08-13T12:02:49+03:00

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Женщина проживала с 18 собаками во Владивостоке. Большим количеством питомцев жительница доставляла неудобства соседям, которые на любительницу животных и пожаловались, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю.

Из-за множества зверей жители дома в Советском районе находились в постоянном шуме и ощущали неприятные запахи от псов. В конце концов, граждане не выдержали и обратились в суд на хозяйку. Ведомство иск удовлетворило и потребовало добровольно освободить жилье от собак.

Женщина выполнять судебное требование не поспешила, поэтому к назначенному времени в ее квартире все еще находились животные. За неисполнение ей назначили штраф около 10 тысяч рублей. В дополнение еще и к административной ответственности привлекли. После таких последствий хозяйка все-таки избавилась от животных в квартире. Куда именно она отправила собак, неизвестно, но по версии достоверного источника, раздала друзьям и знакомым.

ИСТОЧНИК KP.RU