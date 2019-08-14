2019-08-14T02:40:24+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на 14 августа 2019 года: днем до +22 градусов, без осадков

По прогнозам синоптиков, осадки в регионе будут только кратковременными
Кристина ГРИН
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На большей части Приморского края сегодня без осадков.На большей части Приморского края сегодня без осадков.Фото: Кристина ГРИН
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Приморский край по-прежнему находится в зоне влияния циклонов. Поэтому прогноз погоды диктуют фронтальные разделы.Так на большей части региона сегодня переменная облачность с южным умеренным ветром. Синоптики не исключают вероятность кратковременных дождей.

В частности во Владивостоке 14 августа облачно, преимущественно без осадков. Ветер будет южным умеренным, а дневные температуры воздуха колеблются в пределах +22 градусов. Советуем взять с собой при выходе из дома зонт, погода сохраняет неустойчивый характер.

Преимущественно без осадков сегодня и в Уссурийске. В целом – переменная облачность. Днем воздух прогреется до +26 градусов. Во второй половине дня прогнозируется сильный южный ветер.

Без ливней в среду будут и жители Находки. По прогнозам специалистов, сегодня здесь переменная облачность. Дневные температуры воздуха от +21 до +23 градусов. Ветер будет сильным юго-восточным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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