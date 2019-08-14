Погода во Владивостоке на 14 августа 2019 года: днем до +22 градусов, без осадков
Приморский край по-прежнему находится в зоне влияния циклонов. Поэтому прогноз погоды диктуют фронтальные разделы.Так на большей части региона сегодня переменная облачность с южным умеренным ветром. Синоптики не исключают вероятность кратковременных дождей.
В частности во Владивостоке 14 августа облачно, преимущественно без осадков. Ветер будет южным умеренным, а дневные температуры воздуха колеблются в пределах +22 градусов. Советуем взять с собой при выходе из дома зонт, погода сохраняет неустойчивый характер.
Преимущественно без осадков сегодня и в Уссурийске. В целом – переменная облачность. Днем воздух прогреется до +26 градусов. Во второй половине дня прогнозируется сильный южный ветер.
Без ливней в среду будут и жители Находки. По прогнозам специалистов, сегодня здесь переменная облачность. Дневные температуры воздуха от +21 до +23 градусов. Ветер будет сильным юго-восточным.
ИСТОЧНИК KP.RU