2019-08-14T04:24:54+03:00
Общество

ВМТП и Учебно-методический центр ФАС России подписали соглашение о сотрудничестве

Поделиться:
Изменить размер текста:

Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) и Учебно-методический центр ФАС России в рамках развития системы антимонопольного комплаенса подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает возможность проведения взаимных консультаций по вопросам применения антимонопольного законодательства и предполагает проведение обучения сотрудников ВМТП лекторами УМЦ ФАС России в рамках развития системы антимонопольного комплаенса.

«Полагаем, что решение о внедрении антимонопольного комплаенса в ВМТП является своевременным, а подписание соглашения и последующее проведение обучения – важный шаг в реализации уникального для Приморского края кейса» - отметил Заместитель директора учреждения-директор филиала Евгений Уткин.

«Мы уверены, что сотрудничество между нами и Учебно-методическим центром ФАС России будет длительным и плодотворным и принесет положительные результаты для обеих сторон» - заключил заместитель директора правового департамента ВМТП Владимир Дементьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поезд в Приморье задавил мужчину, убегавшего от него по рельсам
Дождевые воды затопили 284 огорода и 26 подворьев в Приморье
Пожарные вытащили четверых человек из горящего дома в Приморье
Электроснабжение потребителей ЗАТО Фокино находится на особом контроле у энергетиков Приморских электрических сетей
Погода во Владивостоке на 14 августа 2019 года: днем до +22 градусов, без осадков
Жительница Владивостока содержала у себя в квартире 18 собак
Памятник с солдатами НАТО вместо советских компания-установщик заменит за свой счет в Приамурье
Вред курения: приморский мужчина обгорел в постели из-за сигареты
Уровень загрязнения воздуха во Владивостоке высокий
На Русском острове проходят антитеррористические учения
Большегруз рассыпал доски и блокировал в Приморье и без того аварийный мост
Уточнено время удара тайфуна «Кроса» на Приморье
Погода во Владивостоке на 13 августа 2019 года: снова дожди и до +21
В Приморье сохраняется высокий спрос на технологическое присоединение
Роженицу с малышом спасли владивостокские врачи
МЧС Приморья: экстренное предупреждение об опасном явлении
Водитель мусоровоза повредил автомобиль, засыпал его отходами и скрылся с места ДТП
Недосмотр родителей: четырехлетняя девочка выпала из окна в Артеме
Новый налог: собственникам недвижимости в Приморье нужно проверить кадастровую стоимость до 20 августа