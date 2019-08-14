ВМТП и Учебно-методический центр ФАС России подписали соглашение о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 04:24 2019-08-14T04:24:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) и Учебно-методический центр ФАС России в рамках развития системы антимонопольного комплаенса подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает возможность проведения взаимных консультаций по вопросам применения антимонопольного законодательства и предполагает проведение обучения сотрудников ВМТП лекторами УМЦ ФАС России в рамках развития системы антимонопольного комплаенса.

«Полагаем, что решение о внедрении антимонопольного комплаенса в ВМТП является своевременным, а подписание соглашения и последующее проведение обучения – важный шаг в реализации уникального для Приморского края кейса» - отметил Заместитель директора учреждения-директор филиала Евгений Уткин.

«Мы уверены, что сотрудничество между нами и Учебно-методическим центром ФАС России будет длительным и плодотворным и принесет положительные результаты для обеих сторон» - заключил заместитель директора правового департамента ВМТП Владимир Дементьев.

ИСТОЧНИК KP.RU