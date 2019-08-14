2019-08-14T07:21:37+03:00
Происшествия

Пожарные вытащили четверых человек из горящего дома в Приморье

Среди спасенных были полугодовалый ребенок и девочка семи лет
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Приморье спасатели эвакуировали 15 человек из горящего зданияВ Приморье спасатели эвакуировали 15 человек из горящего зданияФото: Александр ГЛУЗ
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Сотрудники службы МЧС вытащили из огня 4 человек, двое из которых маленькие дети. Одной из малышек всего полгода, а второй 7 лет. Пожар произошел 13 августа в Спасске-Дальнем, никто не пострадал, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю.

Вечером в четырехэтажном доме по улице Красноармейской огонь охватил одну из квартир. Очаг возгорания находился в комнате на самом последнем этаже. Горели вещи, мебель, пол и даже окно. Дым вкупе с пламенем отрезал жильцам - женщине с двумя дочками пути к отступлению. Представители МЧС вывели семью через окно по автолестнице.

На пульт управления пожарно-спасательной службы сообщение о возгорании поступило в 23.34. Первые спасатели прибыли на место происшествия уже спустя 6 минут. Пожарные помогли покинуть горящее здание также и пожилой женщине. Для ее спасения понадобился лестничный марш.

Из дома эвакуировали еще 15 человек. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Пожар полностью потушили в 00.13 часов. Боролись с огнем 11 специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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