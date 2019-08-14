Проекты развития городской среды на территории ДФО обсудили во Владивостоке

СЕГОДНЯ 14:22 2019-08-14T14:58:37+03:00

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Представители Минстроя России, ДОМ.РФ, КБ Стрелка, а также губернатор Приморского края Олег Кожемяко и председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик обсудили создание комфортной городской среды на территории Дальневосточного федерального округа. Встреча состоялась во Владивостоке 13 августа в рамках очередного заседания Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в ДФО Юрии Петровиче Трутневе.

- Рост объемов ввода жилья до 120 миллионов квадратных метров в год к 2024 году - стратегическая задача страны, которая должна сопровождаться кардинальным повышением комфортности городской среды, - отметил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов напомнил, что на сегодняшний день совместно с Минстроем России и КБ «Стрелка» разработан методический документ «Стандарт комплексного развития территорий», который позволит регионам улучшить облик городов, сохранить их идентичность и обеспечить развитие городской среды. Владивосток стал одной из площадок для реализации пилотного проекта по внедрению Стандарта.

- В целях актуализации существующей нормативной документации на основании Стандарта за предыдущий год были подготовлены обоснования по внесению изменений в своды правил, ГОСТы и СанПиНы. В соответствии с национальным проектом «Жилье и городская среда» данную работу мы завершим к середине 2021 года, - сказал Стасишин.

По словам Дениса Филиппова, на сегодняшний день также разработаны проектные решения по благоустройству городских территорий ДФО. В частности, речь идет об общественных пространствах в Якутске, Хабаровске и Владивостоке общей площадью 72 га, к разработке дизайн-проектов которых привлекались местные архитектурные бюро. Есть и проекты, которые ждут своей реализации, в том числе стратегия пространственного развития Владивостока, разработанная японской компанией Nikken Sekkei.

Для комплексной реализации многосоставных проектов необходим компетентный кадровый ресурс на всех уровнях. Поэтому ДОМ.РФ провел цикл образовательных семинаров в столицах всех 11 субъектов ДФО.

- Семинары были посвящены вопросам применения положений Стандарта и Индекса качества городской среды, а также техникам и требованиям к благоустройству территорий городов, - сказал Филиппов.

Представитель ДОМ.РФ напомнил о старте в ближайшее время второго набора бесплатной образовательной программы профессионального развития российских архитекторов АРХИТЕКТОРЫ.РФ и пригласил к участию в ней местных специалистов.

Впервые программа проводилась с мая по декабрь 2018 года, в очной форме обучение прошли 102 специалиста из различных регионов, заочными слушателями онлайн-курса стали 11 тысяч человек. Программа реализуется ДОМ.РФ и Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» по поручению президента России Владимира Путина.

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ИСТОЧНИК KP.RU